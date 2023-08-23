Кононов: «Краснодар» не отказывается от стиля и будет бороться за тройку РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что команда не отказывается от своего фирменного стиля под руководством Владимира Ивича.

«Сейчас пошли разговоры, что «Краснодар» полностью отказывается от фирменного стиля? Не думаю, что это так. Сергей Николаевич (Галицкий) очень серьёзно относится к стилю игры. Но здесь всё зависит от тех исполнителей, которые есть. В «Краснодаре» появились более быстрые игроки, поэтому, наверное, нет таких атак с комбинациями через центр, с продолжительным владением мячом.

Сейчас игра в принципе меняется. Столько времени прошло — сейчас футбол более быстрый, интенсивный. В «Краснодаре» очень квалифицированные футболисты, которые проводят атаки на скорости. Да, может, оборона играет не так высоко — больше в средней зоне, но тем не менее команда очень здорово играет. На что способна команда Ивича? Зная его как тренера, его амбиции, думаю, будут бороться за первые три места», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».