Барриос: Малком был очень важным игроком, но команда хорошо осваивается без него

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отреагировал на уход бразильского нападающего Малкома из команды.

«Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него. Надеюсь, мы сможем полноценно адаптироваться и продолжить борьбу до конца чемпионата. Кто-то уходит из команды, кто-то – приходит. Его уход, скажем так, должен был произойти. Но сейчас важно то, где находимся мы», – приводит слова Барриоса Metaratings.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. В июле 2023 года нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.