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Барриос: Малком был очень важным игроком, но команда хорошо осваивается без него

Барриос: Малком был очень важным игроком, но команда хорошо осваивается без него
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отреагировал на уход бразильского нападающего Малкома из команды.

«Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него. Надеюсь, мы сможем полноценно адаптироваться и продолжить борьбу до конца чемпионата. Кто-то уходит из команды, кто-то – приходит. Его уход, скажем так, должен был произойти. Но сейчас важно то, где находимся мы», – приводит слова Барриоса Metaratings.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. В июле 2023 года нападающий перешёл в «Аль-Хиляль» за € 60 млн.

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