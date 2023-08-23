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Создатель «Амкала» отреагировал на вылет из Кубка России после поражения от «Текстильщика»

Создатель «Амкала» отреагировал на вылет из Кубка России после поражения от «Текстильщика»
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Создатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после поражения от «Текстильщика». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти «Текстильщик» обыграл «Амкал» со счётом 4:3.

«Я доволен игрой моей команды. Доволен каждым отдельным игроком и штабом. Все выложились на максимум. Результатом итоговым, конечно, довольным быть нельзя.

Не случись удаления, думаю, исход встречи получилось бы решить в основное время. Но таков спорт. Так бывает.
Вратарь соперников сыграл великолепно — спас команду он сумасшедшего удара Эрика и вытащил два пенальти. Это был его день», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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