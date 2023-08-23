Создатель «Амкала» отреагировал на вылет из Кубка России после поражения от «Текстильщика»

Создатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал вылет своей команды из Кубка России после поражения от «Текстильщика». Напомним, основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти «Текстильщик» обыграл «Амкал» со счётом 4:3.

«Я доволен игрой моей команды. Доволен каждым отдельным игроком и штабом. Все выложились на максимум. Результатом итоговым, конечно, довольным быть нельзя.

Не случись удаления, думаю, исход встречи получилось бы решить в основное время. Но таков спорт. Так бывает.

Вратарь соперников сыграл великолепно — спас команду он сумасшедшего удара Эрика и вытащил два пенальти. Это был его день», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.