Президент Медиалиги: 2DROTS способны на многое. Пройти «Муром» в Кубке России можно

Президент Медиалиги Николай Осипов считает, что команда 2DROTS может обыграть «Муром» в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России.

«2DROTS — команда, которая способна на многое. По ощущениям пройти «Муром» можно. Вопрос опять же к футбольному везению, случаю. Уверен, если в матче 2DROTS не произойдёт никаких историй с удалениями, голов в свои ворота и глупо назначенных пенальти, что может повлиять на исход результата, то команде вполне по силам пройти в следующую стадию. Если не ошибаюсь, то там впереди вологодское «Динамо», обидчики нашей «Родины». Я бы этот матч посмотрел, а дальше, чем чёрт не шутит — на четвёртый раунд можно было бы замахнуться.

Есть ощущение, что ребята могут пройти, но такие же ощущения вчера были и с «Амкалом». Второй раунд Кубка России нашим командам пройти вполне по силам. Но это футбол. Такие истории, как вчера с «Амкалом», случаются — невынужденное удаление. Об успешном результате можно было только мечтать», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

2DROTS сыграет с «Муромом» сегодня, 23 августа. Начало игры — в 19:00 мск.