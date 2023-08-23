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Агент Клаудиньо прокомментировал информацию об интересе клуба Лиги 1 к игроку

Агент Клаудиньо прокомментировал информацию об интересе клуба Лиги 1 к игроку
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию, что его клиентом интересовался один из ведущих клубов французской Лиги 1.

«Клаудиньо интересовался клуб Лиги 1? Это неправда. Есть ли интерес к Клаудиньо? Только запросы», — приводит слова Луиса Фернандо Гарсии «Спорт день за днём».

26-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне провёл семь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.

Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 20 млн. В составе «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.

В нынешнее трансферное окно из «Зенита» ушёл другой клиент Гарсии — нападающий Малком, перешедший в «Аль-Хиляль».

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