Помазун: десятое место или выше будет успехом для «Урала»

Вратарь «Урала» Илья Помазун заявил, что 10‑е место по итогам сезона Российской Премьер-Лиги можно будет назвать хорошим результатом для екатеринбургской команды.

«Мы же не можем выйти на поле и сказать, что сегодня мы точно проиграем. Такого не будет. Мы идём от игры к игре. Сейчас у нас главная задача — не допустить той ситуации, которая была в прошлом году, когда мы были внизу турнирной таблицы. Мы будем постепенно идти, и если получится от игры к игре не проигрывать, то дальше уже сможем ставить себе задачи всё выше и выше.

Сейчас для нас главное — стараться победить в каждой игре, ну или как минимум сыграть вничью. Нужно зарабатывать очки, чтобы в дальнейшем не было ситуации, которая была у нас на протяжении трёх лет, когда мы до конца не знали, какое место займём, будут ли это стыковые матчи, вылет или 11-12-е место. На самом деле, все уже в команде устали от этого и хотят забраться повыше. Десятое место или выше для нас будет хорошим результатом», — сказал Помазун в эфире «Матч ТВ».