Личка — о трансферах «Динамо»: ещё два игрока включатся в нашу команду

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда ждёт трансферов двух футболистов и этого будет достаточно для комплектования состава на текущую часть сезона.

«Мы потеряли Захаряна. Сейчас я уверен, что ещё два игрока включатся в нашу команду. Уверен, что это будут качественные игроки, которые нам помогут улучшить технические и тактические качества на поле. Этого может быть достаточно», — сообщил Личка в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с полузащитником мексиканской «Пачуки» Луисом Чавесом и хавбеком московского ЦСКА Хорхе Карраскалем. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после пяти проведённых встреч.