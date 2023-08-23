Личка — о трансферах «Динамо»: ещё два игрока включатся в нашу команду
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что команда ждёт трансферов двух футболистов и этого будет достаточно для комплектования состава на текущую часть сезона.
«Мы потеряли Захаряна. Сейчас я уверен, что ещё два игрока включатся в нашу команду. Уверен, что это будут качественные игроки, которые нам помогут улучшить технические и тактические качества на поле. Этого может быть достаточно», — сообщил Личка в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры с полузащитником мексиканской «Пачуки» Луисом Чавесом и хавбеком московского ЦСКА Хорхе Карраскалем. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после пяти проведённых встреч.
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