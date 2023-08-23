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Дюков высказался о потенциальном возвращении клубов и сборной на международный уровень

Дюков высказался о потенциальном возвращении клубов и сборной на международный уровень
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных в европейские турниры.

«Есть ли ясность по поводу возвращения? Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг. Через какое время? Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться. Может быть, что-то произойдёт в этом году», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские команды и сборные от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

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