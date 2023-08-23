Рапино ответила на критику Трампа после провала США на ЖЧМ-2023

Звезда женской сборной США по футболу Меган Рапино ответила на критику бывшего президента Америки Дональда Трампа после провала на женском чемпионате мира — 2023.
«Слова Трампа всегда трудно разбирать, потому что то, что он говорит — фальшивка. Это сочетание метких слов и горячих выражений, которые на самом деле лишены смысла и не соответствуют действительности.
Я думаю, что сказанное о сборной США по ходу турнира — фальшивка. И для меня это не имеет смысла. В 2019 году мы были очень уверены и мощны, выигрывали всё подряд. Но даже во время победной серии критики говорили, что мы выигрываем как-то не так.
В этот раз сборная США не была достаточно уверена в себе и у нас не было правильного настроя. И поэтому мы проиграли», — приводит слова Рапино The Hill.
- 23 августа 2023
-
17:33
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
17:13
-
16:55
-
16:47
-
16:45
-
16:39
-
16:31
-
16:20
-
16:04
-
16:02
-
15:55
-
15:41
-
15:31
-
15:27
-
15:23
-
15:15
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:29
-
14:03
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:37
-
13:33
-
13:24
-
13:05
-
12:52
-
12:44
-
12:26
-
12:24