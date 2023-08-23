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Рапино ответила на критику Трампа после провала США на ЖЧМ-2023

Рапино ответила на критику Трампа после провала США на ЖЧМ-2023
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Звезда женской сборной США по футболу Меган Рапино ответила на критику бывшего президента Америки Дональда Трампа после провала на женском чемпионате мира — 2023.

«Слова Трампа всегда трудно разбирать, потому что то, что он говорит — фальшивка. Это сочетание метких слов и горячих выражений, которые на самом деле лишены смысла и не соответствуют действительности.

Я думаю, что сказанное о сборной США по ходу турнира — фальшивка. И для меня это не имеет смысла. В 2019 году мы были очень уверены и мощны, выигрывали всё подряд. Но даже во время победной серии критики говорили, что мы выигрываем как-то не так.

В этот раз сборная США не была достаточно уверена в себе и у нас не было правильного настроя. И поэтому мы проиграли», — приводит слова Рапино The Hill.

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