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«Конкретное опустошение». Игрок «Амкала» Коротаев — о вылете из Кубка России

«Конкретное опустошение». Игрок «Амкала» Коротаев — о вылете из Кубка России
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Нападающий «Амкала» Владислав Коротаев прокомментировал вылет команды из Кубка России после поражения в матче с «Текстильщиком».

«Конкретное опустошение. Что бы я ни делал перед играми, сколько бы ни просил… Все пацаны — красавцы. Вопросов нет. Пенальти, наверное, лотерея. Не повезло. Они нас изучали: прочитали, кто и куда будет бить.

Мужики — красавцы. Дотерпели с красной карточкой — за это уже можно отдать огромную дань уважения», — сказал Коротаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, вчера, 22 августа, состоялся матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между ивановским «Текстильщиком» и московским «Амкалом». «Текстильщик» обыграл «Амкал» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время 0:0), выбив медийную команду из розыгрыша Кубка России. Таким образом, в следующий этап турнира прошёл клуб из Иваново.

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