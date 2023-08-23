Илья Помазун: Гончаренко — это человек, который изменил всё

Голкипер «Урала» Илья Помазун рассказал о роли главного тренера команды Виктора Гончаренко в перестройке команды.

«Не пересидел ли в молодёжном первенстве? Случилось так, как случилось, но в идеале я бы хотел на год раньше уйти. К сожалению, этого не случилось так. Насколько я помню, в последний год я уже мало играл, начались тренировки с основой. Это да, хотелось пораньше уйти во взрослый футбол.

Если бы я в 23 года ушёл, то, может быть, где‑то мог и сломаться психологически. Где‑то бы получил пять или шесть мячей, и потом было бы сложно играть. Но потом через год я сыграл две хорошие игры в Лиге Европы и Кубке России, получилось пройти дальше, это придало уверенности. Можно сказать, что я пришёл в «Урал» уже с хорошей уверенностью. Может быть, даже хорошо, что так случилось.

Юрий Матвеев поверил в меня вместе с Григорием Ивановым и Андреем Шпилёвым, потому что брать вратаря, который практически не играл, — это большой риск. Они пошли на риск, и он оправдался, если смотреть на это через четыре года.

Шалимов вытащил нас в конце позапрошлого сезона, когда у нас был тяжёлый период. Мы сплотились все вместе, получилось выдать серию из четырёх побед, остались в РПЛ. Правда, потом что‑то расклеилось, мы провалились, но потом пришёл Виктор Гончаренко, а его я очень давно знаю, долгое время работали в ЦСКА. Мы начали хорошо работать, перестроили команду, было очень много хороших трансферов, усилились и пошли вверх. Можно сказать, что Гончаренко — это человек, который изменил всё.

С позиции вратаря выделю, что мы дополнительно подписали двух защитников. Оборона стала более слаженной», — приводит слова Помазуна «Матч ТВ».

Гончаренко был назначен главным тренером «Урала» 15 августа 2022 года, после увольнения Игоря Шалимова. В минувшем розыгрыше чемпионата России уральский клуб занял 11‑е место. В текущем сезоне команда набрала 13 очков после пяти матчей и делит первое место турнирной таблицы с «Краснодаром».