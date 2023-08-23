Агент Карпукаса и Морозова: переговоры с «Локо» были не быстрыми, но по итогу всё решилось

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы футболистов «Локомотива» Артёма Карпукаса и Евгения Морозова, рассказал об определённых сложностях в переговорах по продлению контрактов футболистов.

«Переговоры были, скажем так, не быстрыми, но всё решили в рабочем режиме.

Был ли интерес к Карпукасу со стороны европейских клубов? А зачем об этом говорить сейчас? Обратитесь в футбольный клуб «Локомотив», там вам об этом расскажут», — приводит слова Клюева Metaratings.

Новое соглашение железнодорожников с Карпукасом рассчитано до 2027 года, с Морозовым — до 2026-го. Оба футболиста являются воспитанниками железнодорожников.

В июне этого года сообщалось, что Карпукас не намерен покидать «Локомотив», несмотря на интерес со стороны других клубов.