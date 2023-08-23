Агент Ненахова: переговоры с «Локо» по продлению не начались. Максим хочет остаться

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, заявил, что московский клуб по-прежнему не начал переговорный процесс по продлению контракта с футболистом.

«Переговоры по Максиму Ненахову ещё не начались. Дальнейшие перспективы зависят от «Локомотива». Максим готовится к каждой игре, выкладывается и доказывает свою состоятельность в каждом матче.

Я оцениваю его текущее положение в клубе по тому, что он выходит в каждом матче в стартовом составе «Локомотива». А так оценивать его должен главный тренер команды Михаил Галактионов. Его оценка является главной.

Максиму комфортно в «Локомотиве» на данный момент, и ему очень важно и дальше работать под руководством Михаила Михайловича», — приводит слова Клюева Metaratings.

Ненахов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне Ненахов провёл шесть матчей во всех турнирах. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.