Фото футболистки Эрмосо в постели с кубком стало вирусным

Игрок женской сборной Испании по футболу Дженнифер Эрмосо опубликовала фотографию с кубком за победу в чемпионате мира, которое стало вирусным в Сети интернет.
Фото: из личного архива Эрмосо
«Идеальная мечта… которая сбылась», – подписала фото Эрмосо.
На момент публикации новости пост Эрмосо в соцсети набрал больше 2,4 млн просмотров. Отметим, что испанка поддержала традицию, существующую в мужском футболе – фото с кубком в постели после победы в финале ранее выкладывали таким игроки, как Лионель Месси или Роберт Левандовски.
Напомним, 20 августа состоялся финал чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Испании и Англии. Команды играли на стадионе «Австралия» в Сиднее (Австралия). Испания одержала победу со счётом 1:0 и стала чемпионом мира. Победный гол в финале забила Ольга Кармона, отличившись на 29-й минуте.
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