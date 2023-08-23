Попов: «Бешикташ» — плацдарм для Зайнутдинова, чтобы уехать в топовый чемпионат Европы

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов прокомментировал недавний переход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из состава армейцев в турецкий «Бешикташ».
Если сейчас у кого-то появляется возможность поехать попробовать свои силы в другом чемпионате, то почему нет? Вернуться тот же Зайнутдинов всегда успеет, я думаю.
Агент Зайнутдинова говорит о перспективах Бактиёра уехать в чемпионат из топ-5? Ну да, турецкая лига выглядит как плацдарм, чтобы в дальнейшем при условии прогресса уехать оттуда дальше в Европу. Но для этого надо сначала проявить себя в Турции. Как оценю турецкий чемпионат по сравнению с российским? Сложно так однозначно сказать. Там тоже есть иностранцы, достаточно квалифицированные футболисты. Ну и самое главное, турецкие клубы участвуют в еврокубках, а мы пока себе это позволить не можем. В общем, Зайнутдинову, как говорится, все карты в руки. Всё зависит от него», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 21 августа московский ЦСКА официально объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ». Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб заплатил за игрока московского ЦСКА € 5 млн + 15% от перепродажи.
- 23 августа 2023
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