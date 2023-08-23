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«Бавария» близка к подписанию вратаря молодёжной сборной Израиля

«Бавария» близка к подписанию вратаря молодёжной сборной Израиля
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Вратарь «Маккаби» из Тель-Авива и молодёжной сборной Израиля Даниэль Перец в ближайшее время может стать игроком «Баварии». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, мюнхенский клуб достиг договорённости по трансферу 23-летнего голкипера с «Маккаби». «Бавария» заплатит за переход вратаря € 5 млн, а также дополнительные бонусы. Стороны подпишут пятилетний контракт. Медицинское обследование назначено на конец текущей недели.

В сезоне-2022/2023 Перец провёл 37 матчей за «Маккаби» во всех турнирах. Вратарь со сборной Израиля сумел завоевать бронзовые медали молодёжного чемпионата мира – 2023. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе защитника «Баварии» Бенжамена Павара в «Интер».

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