«Нант» подписал бразильского полузащитника Адсона

Французский «Нант» объявил о подписании контракта с 22-летним полузащитником «Коринтианса» Адсоном. Соглашение с хавбеком будет действовать до 2028 года.
«Это невысокий, быстрый и выносливый футболист, способный одним движением уничтожить защитников соперника, кроме того, обладающий очень хорошим ударом с левой ноги. Адсон присоединился к «Нанту» с твёрдым намерением показать все свои таланты. Он способен играть на позиции атакующего полузащитника в центре или на фланге, его универсальность станет дополнительной силой «канареек». Добро пожаловать в «Нант», Адсон!» – сообщает пресс-служба «Нанта».
Фото: ФК «Нант»
Добавим, что до подписания первого профессионального контракта с «Коринтиансом» в 2017 году Адсон находился на просмотре у мадридского «Реала», но по разным причинам, в том числе личного характера, был вынужден вернуться на родину. В декабре 2022 года, по информации различных источников, игроком интересовался санкт-петербургский «Зенит».
В активе Адсона 114 матчей за «Коринтианс», в которых он забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.
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