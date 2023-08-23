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Защитник «Манчестер Сити» Перроне перешёл в «Лас-Пальмас»

Защитник «Манчестер Сити» Перроне перешёл в «Лас-Пальмас»
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«Лас-Пальмас» взял в годичную аренду защитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

20-летний игрок обороны будет выступать за «Лас-Пальмас» до конца текущего сезона.

Фото: ФК «Лас-Пальмас»

Перроне перешёл в «Манчестер Сити» из «Велес Сарсфилд» за € 11 млн в январе этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 защитник провёл два матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Манчестер Сити» вингера «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку.

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