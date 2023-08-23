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«Сделай это ради моих дочерей». Рубиалес отчаянно убеждал Эрмосо записать видеообращение

«Сделай это ради моих дочерей». Рубиалес отчаянно убеждал Эрмосо записать видеообращение
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Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес убеждал футболистку Дженнифер Эрмосо, которую он поцеловал в губы во время церемонии награждения, записать видеообращение. Об этом сообщает AS со ссылкой на журналистку Наталью Торренте.

«На карту поставлено моё положение, сделайте это хотя бы ради моих дочерей. Мне нужно, чтобы ты поддержала меня», — передаёт журналистка слова Рубиалеса, будто бы сказанные Эрмосо.

По информации Торренте, Рубиалес осознал, какой резонанс в средствах массовой информации вызвал его поступок, поэтому он с максимальной осторожностью подошёл к Эрмосо и попросил помочь. В свою очередь, испанская футболистка наотрез отказалась сниматься в видеоролике и отклонила предложение.

Сообщается, что тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда также пытался повлиять на футболистку через её родственников, путешествовавших с командой, но потерпел неудачу.

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