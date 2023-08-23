«Лион» проинформировал «Челси» и «ПСЖ», что хочет за Баркола деньги и футболистов

«Челси» и «ПСЖ» придётся не только заплатить, но и включить в сделку нескольких футболистов, если клубы захотят заполучить форварда «Лиона» Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «Лион» уже известил об этом двух главных претендентов на молодого нападающего. Отмечается, что подобная позиция французского клуба останется неизменной до конца текущего трансферного окна.
В сезоне-2022/2023 Баркола провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Рому» на правах аренды.
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