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Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах, тогда поборются за чемпионство

Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах, тогда поборются за чемпионство
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Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков дал оценку старту красно-белых в новом сезоне, а также рассказал, что нужно приобрести «Спартаку» для того, чтобы бороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Мои впечатления от старта «Спартака»? Нужна стабильность в результатах. Если она появится, станут претендовать на чемпионство. Если нет — так и продолжат кувыркаться. Даже не обсуждается, что у них очень сильная группа атаки. Мне нравится и левый защитник. Единственное, что нужно поправить — игру в обороне, её организацию. Не могут быть виноваты только защитники, вся команда обороняется», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, после пяти стартовых туров чемпионата «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с девятью очками. В последнем матче в рамках чемпионата «Спартак» дома проиграл санкт-петербургскому «Зениту» (1:3).

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