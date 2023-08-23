«Муром» — 2DROTS: Запалацкий сразу же отыграл один мяч красивым ударом

Сегодня, 23 августа, проходит матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Муромом» из одноимённого города и московским 2DROTS. Команды играют на стадионе «имени Виктора Лосева» в Муроме. Стартовый свисток прозвучал примерно в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На седьмой минуте полузащитник гостей Владислав Ослоновский открыл счёт в матче, выведя 2DROTS вперёд — 1:0. Вскоре, на 36-й минуте Александр Степанов удвоил преимущество медийной команды — 2:0. Почти моментально, на 38-й минуте Сергей Запалацкий отыграл один мяч, забив красивым ударом — 2:1.
Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России стартовали три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.
«Амкал» в 1/256 Кубка России обыграл «Красное знамя», но уступил ивановскому «Текстильщику» в следующем раунде и вылетел из турнира. 2DROTS смог пройти «Сахалин», а «Родина Медиа» вылетела на первой стадии, проиграв «Динамо» из Вологды.
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