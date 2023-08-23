Тевес: жена хотела убить меня, когда я ушёл из «Ювентуса»

Бывший аргентинский футболист, а ныне тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес пошутил, что жена «хотела его убить», когда он принял решение покинуть «Ювентус» в 2015 году. По словам Тевеса, время в Турине было самым приятным периодом в его карьере.

«Прибытие в «Ювентус» было похоже на глоток свежего воздуха. С самого начала это было невероятно. Прийти в такой великий клуб и надеть футболку Дель Пьеро – это нечто особенное. Для меня это было прекрасное время, и, когда я решил вернуться в Аргентину, Ванесса, моя жена, хотела меня убить.

В Италии всё было очень легко. Итальянцы такие же, как мы, аргентинцы, часть моего сердца останется там навсегда.

В каждой игре, каждый раз, когда я носил футболку «Ювентуса», я всегда оставлял на поле часть своего сердца. Я думаю, именно поэтому фанаты всегда поддерживали меня, пока я не ушёл. Помню, как сыграл последний матч в Лиге чемпионов и на следующий день уехал в Аргентину», – сказал Тевес в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, Тевес выступал в Италии на протяжении двух сезонов. Перейдя из «Манчестер Сити» в 2013 году, он забил 39 голов в 66 матчах Серии А и ещё восемь – в Лиге чемпионов.

39-летний аргентинец недавно возглавил «Индепендьенте», выступающий в Примере. Это будет второй тренерский опыт Тевеса: в 2022 году он недолго руководил командой «Росарио Сентраль».