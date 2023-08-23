Широков: Марио Фернандес — не предатель ЦСКА. Вы создаёте кумиров, потом разочаровываетесь

Экс-игрок сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«Понимаю ли я, зачем Марио Фернандес «Зениту»? Чтобы усилить команду. Но давайте посмотрим ситуацию в динамике. Как я смотрю на его переход? Нормально — перешёл и перешёл.

Предательство ЦСКА? Вы для себя создаёте кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги — это приоритет. Нет такого понятия, как предательство. Для иностранцев это не предательство, а умение вовремя предвидеть ситуацию. Если есть возможность заработать и ты это делаешь — значит, всё делаешь правильно, такая философия. Других иностранцев я не видел. Халк тоже клялся в вечной любви «Зениту», но как только 20 миллионов насыпали, сам убежал. Сразу забыл, что и кому говорил», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, Марио Фернандес перешёл в «Зенит» на правах свободного агента в летнее трансферное окно 2023 года. Спортсмен приостанавливал карьеру в мае 2022 года, возобновил её в декабре и до апреля нынешнего года выступал за бразильский «Интернасьонал». Ранее 32-летний Фернандес на протяжении десяти лет играл за ЦСКА.