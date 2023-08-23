«Спартак» не ведёт поиски нового главного тренера, руководство полностью доверяет Абаскалю

Руководство московского «Спартака» не собирается увольнять нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство московского клуба полностью доверяет испанскому специалисту, а также не ищет кандидатов на его замену. Сообщается, что изменения могут произойти только в спортивном блоке красно-белых, в сентябре. Будет рассматриваться изменение функционала текущих исполнителей команды в данном блоке, но также и возможно приглашение новых специалистов.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог возглавить «Спартак» в 2022 году. Гильермо Абаскаль является тренером «Спартака» с июня 2022 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые заняли третье место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне чемпионата, после пяти стартовых туров, «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице.