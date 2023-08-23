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«Севилья» отдала Монтьеля в аренду «Ноттингему»

«Севилья» отдала Монтьеля в аренду «Ноттингему»
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Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтьель перешёл в «Ноттингем Форест» на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Недавно журналист Фабрицио Романо сообщал, что по окончании аренды «Ноттингем» сможет выкупить 26-летнего футболиста за € 11 млн.

Фото: ФК «Ноттингем»

В сезоне-2022/2023 Монтьель провёл 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Защитник также стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе ещё одного защитника «Севильи» Маркоса Акуньи в «Астон Виллу».

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