«Севилья» отдала Монтьеля в аренду «Ноттингему»

Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтьель перешёл в «Ноттингем Форест» на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Недавно журналист Фабрицио Романо сообщал, что по окончании аренды «Ноттингем» сможет выкупить 26-летнего футболиста за € 11 млн.
Фото: ФК «Ноттингем»
В сезоне-2022/2023 Монтьель провёл 43 матча за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Защитник также стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе ещё одного защитника «Севильи» Маркоса Акуньи в «Астон Виллу».
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