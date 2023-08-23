Защитник «Манчестер Сити» Лапорт станет игроком «Аль-Насра» — Романо

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Лапорт в ближайшее время присоединится к Криштиану Роналду в саудовском «Аль-Насре». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, испанский игрок обороны успешно прошёл медицинское обследование для перехода в новую команду. В скором времени Лапорт вылетит в Эр-Рияд для подписания контракта с «Аль-Насром».

29-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «горожан» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Бернарду Силвой.