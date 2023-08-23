Защитник «Манчестер Сити» Лапорт станет игроком «Аль-Насра» — Романо

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Эмерик Лапорт в ближайшее время присоединится к Криштиану Роналду в саудовском «Аль-Насре». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, испанский игрок обороны успешно прошёл медицинское обследование для перехода в новую команду. В скором времени Лапорт вылетит в Эр-Рияд для подписания контракта с «Аль-Насром».
29-летний футболист выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «горожан» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником Бернарду Силвой.
- 23 августа 2023
-
21:54
-
21:49
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:16
-
21:12
-
20:58
-
20:46
-
20:45
-
20:44
-
20:34
-
20:31
-
20:22
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:51
-
19:50
-
19:41
-
19:38
-
19:32
-
19:22
-
19:11
-
19:08
-
19:07
-
18:58
-
18:52
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
18:28