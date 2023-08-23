Мадридский «Реал» предпримет попытку подписать Мбаппе в последние дни трансферного окна

Мадридский «Реал» может сделать предложение «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе в последнюю неделю августа, сообщает Foot Mercato.
Мбаппе вернулся в общую группу «ПСЖ» после нескольких недель, проведённых отдельно от первой команды, и даже забил в ворота «Тулузы» в минувшие выходные. Тем не менее его контракт, истекающий в 2024 году, по-прежнему не продлён. В свою очередь, «Реал», начавший сезон в Ла Лиге с двух побед, всё ещё нуждается в усилении линии атаки. Хоселу является единственной номинальной «девяткой» в обойме главного тренера Карло Анчелотти, что не даёт никаких гарантий в долгосрочной перспективе, особенно с учётом скорого старта еврокубков.
Именно по этой причине французское издание не исключает возможности, что к концу трансферного окна «сливочные» активизируются в направлении Мбаппе. По информации журналистов, «Реал» может сделать предложение «ПСЖ» во время матча с «Лансом» в ближайшие выходные.
Потенциальный трансфер Мбаппе в «Реал», на самом деле, может устроить все стороны. Мадридский клуб получит звёздного форварда, способного забивать 30+ голов за сезон, Мбаппе осуществит свою мечту, а руководство парижского клуба выручит неплохие деньги за игрока, который при определённых обстоятельствах может покинуть Париж бесплатно будущим летом.
- 23 августа 2023
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