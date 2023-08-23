Широков: если бы не пенальти, «Зенит» мог обыграть «Спартак» 3:0 или 4:0

Экс-игрок сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал результат матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и сине-бело-голубыми, а также оценил игру футболистов санкт-петербургской команды Вендела, Клаудиньо и Дугласа Сантоса. Напомним, «Зенит» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 3:1, а Вендел поучаствовал в двух голах команды, Клаудиньо также отдал одну голевую передачу.

«Разочарования от «Спартака» нет. «Зенит» порадовал, он был на голову сильнее. Если бы не пенальти, счёт мог быть и 3:0, и 4:0. Всегда говорил о том, что без Вендела и с ним — это разные команды. Связка Вендел – Клаудиньо – Сантос на фланге просто разорвала соперника. Не знаю, куда смотрел «Спартак», но когда одни и те же делают одно и то же, — и разрывают соперника, — это удивительно. Если это всегда проходит, «Спартак» должен задать вопросы себе. Из-под любого прессинга эти трое выходили на раз», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, 20 августа прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Зенит» победил «Спартак» со счётом 3:1.