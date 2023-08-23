Тренер «Фиорентины»: Амрабат тренируется отдельно от команды

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о будущем полузащитника «фиалок» Софьяна Амрабата.

«Амрабат не едет с нами на предстоящую игру Лиги конференций с «Рапидом». Сейчас он тренируется отдельно от команды», – приводит слова Итальяно журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Амрабату со стороны сразу нескольких европейских грандов. Один из них — «Ливерпуль». Руководство «фиалок» сообщило 27-летнему игроку о необходимости принять итоговое решение о своём будущем в ближайшие дни.