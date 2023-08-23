Игрок 2DROTS Ослоновский: нам по силам пройти три команды в Кубке. Цель — клуб ФНЛ

Полузащитник медийной команды 2DROTS Владислав Ослоновский прокомментировал матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Муромом». Напомним, медийная команда одержала уверенную победу со счётом 3:1 и прошла в следующий этап кубка, а Ослоновский забил первый мяч своей команды.

«Первая мысль после финального свистка? Меня успели заменить, поэтому я успел остыть — наблюдал за игрой со стороны. Подумал: «Молодцы, что дотерпели». Не могу сказать, что наша победа — это неожиданность. Я всем сказал, что нам по силам постараться пройти три команды в Кубке. Пока получается. Цель — дойти до клуба ФНЛ», — сказал Ослоновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России стартовали три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.