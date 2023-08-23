Испанская федерация отреагировала на обвинения в адрес Рубиалеса от бывшей коллеги

Федерация футбола Испании (RFEF) сделала заявление в ответ на обвинения бывшей коллеги Луиса Рубиалеса Тамары Рамос.
«Королевская федерация футбола Испании осуждает очень серьёзные и ложные обвинения, выдвинутые Тамарой Рамос, бывшей соратницей президента Луиса Рубиалеса по профсоюзу AFE. Кроме того, были приняты незамедлительные правовые меры, поскольку нельзя терпеть заявления такого масштаба и настолько клеветнические, единственной целью которых, очевидно, является причинение ущерба имиджу Луиса Рубиалеса в тот момент, когда СМИ обрушили поток обвинений в его адрес.
Мы полностью осуждаем вышеупомянутые заявления, которые считаем недопустимыми. Объявляем при этом о возбуждении соответствующих уголовных дел против госпожи Рамос», – приводит текст заявления Mundo Deportivo.
RFEF сообщает, что госпожа Рамос всё это время поддерживала личный контакт с президентом Луисом Рубиалесом и даже отправляла ему семейные фотографии, поздравляла его с днём рождения, а недавно даже просилась на работу в федерацию.
- 23 августа 2023
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