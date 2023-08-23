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Хавбек «Милана» Салемакерс может быть арендован «Бетисом»

Хавбек «Милана» Салемакерс может быть арендован «Бетисом»
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Испанский «Бетис» намерен усилиться полузащитником «Милана» Алексисом Салемакерсом. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».

По информации источника, 24-летний футболист и «Бетис» согласовали личные условия контракта. Единственным камнем преткновения остаётся сомнение руководства «Милана» о целесообразности подобной сделки.

Отмечается, что на бельгийского хавбека также претендуют клубы из АПЛ — «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».

В сезоне-2022/2023 Салемакерс провёл 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Милан» защитника «Платенсе» Марко Пеллегрино.

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