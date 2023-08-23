Игрок «Манчестер Юнайтед» Маунт выбыл на шесть недель из-за травмы подколенного сухожилия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт выбыл на срок около шести недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба клуба.
Маунт получил повреждение в последнем матче «красных дьяволов» с «Тоттенхэмом», из-за чего ему пришлось покинуть поле досрочно на последних минутах игры.
Футболист сможет вернуться в строй только после международной паузы, пропустив два следующих матча английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форрест» и «Арсеналом». Кроме того, под вопросом участие Маунта в играх сборной Англии с Украиной 9 сентября и Шотландией 12 сентября.
О переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед» официально было объявлено 5 июля. Англичанин взял седьмой игровой номер. Ранее Мэйсон играл за «Челси», воспитанником которого англичанин и является.
- 23 августа 2023
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