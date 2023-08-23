Угаров: «Урал» может отобрать очки у «Зенита» на «Газпром Арене», игра будет интересная

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Денис Угаров поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Уралом».

«Зенит» набирает форму? Если только по результатам, по игре так не скажешь. Думаю, что «Зенит» по уровню футболистов всё-таки выше, чем «Урал». Просто «Урал» набрал невозможные очки с лидерами: обыграл ЦСКА (2:1), «Спартак» (3:2). Игра будет интересная, но «Зенит» окажется сильнее и выиграет.

Удивляет ли меня положение «Урала» в турнирной таблице? Не удивляет. Это поначалу, любая команда может, в зависимости от календаря. Но просто так сложились обстоятельства, что «Урал» обыграл двух лидеров, и, самое главное, они не теряют очки с командами, которые находятся внизу турнирной таблицы. «Оренбург» в прошлом году также играл достаточно хорошо. В итоге, я думаю, «Урал» займёт 10–11-е место.

Может ли текущий «Урал» отнять очки в гостях у «Зенита»? Может, конечно. Если он забрал очки у ЦСКА и «Спартака», то почему у «Зенита» не может? Всё будет зависеть от того, как сложится игра, от «Зенита», а не от «Урала», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днём».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Уралом» состоится в субботу, 26 августа. Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Екатеринбургский клуб занимает второе место в таблице РПЛ с 13 очками в пяти стартовых матчах чемпионата. «Зенит» располагается на четвёртой позиции с 10 очками в пяти встречах.