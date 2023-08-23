Португальский агент: «Спартак» провёл хорошую работу на рынке, они поборются за золото РПЛ

Португальский агент Паулу Барбоза оценил работу московского «Спартака» на трансферном рынке этим летом, а также рассказал, есть ли у красно-белых шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне.
«Спартак» провёл хорошую работу на рынке, в команду пришли хорошие футболисты. Думаю, все точно усилили команду. Теперь им нужно время, чтобы сыграться. У «Спартака» один из лучших составов в лиге. Они способны побороться за чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
Напомним, этим летом «Спартак» подписал четырёх новых футболистов: полузащитника Хесуса Медину, нападающего Тео Бонгонда, а также двух защитников — Олега Рябчука и Срджана Бабича. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с девятью очками в пяти стартовых турах чемпионата.
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