Лига чемпионов: «Маккаби» Хайфа сыграл вничью с «Янг Бойз» в игре раунда плей-офф
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Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались израильский «Маккаби» из Хайфы и швейцарский «Янг Бойз». Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Команды сыграли вничью — 0:0.
Всё основное время матча игроки обеих команд пытались создать голевые моменты, чтобы открыть счёт в игре, но как первый, так и второй тайм матча прошли без голов. Отметим, что судья показал командам суммарно семь жёлтых карточек.
Ответный матч состоится через неделю — во вторник, 29 августа. Победитель противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, а слабейший в паре отправится в групповой раунд Лиги Европы.
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