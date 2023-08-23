Лига чемпионов: «Маккаби» Хайфа сыграл вничью с «Янг Бойз» в игре раунда плей-офф

Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались израильский «Маккаби» из Хайфы и швейцарский «Янг Бойз». Команды играли на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Команды сыграли вничью — 0:0.

Всё основное время матча игроки обеих команд пытались создать голевые моменты, чтобы открыть счёт в игре, но как первый, так и второй тайм матча прошли без голов. Отметим, что судья показал командам суммарно семь жёлтых карточек.

Ответный матч состоится через неделю — во вторник, 29 августа. Победитель противостояния получит право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов, а слабейший в паре отправится в групповой раунд Лиги Европы.