«Мольде», выбивший «КИ Клаксвик», проиграл «Галатасараю» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

Сегодня, 23 августа, прошёл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Мольде» и турецким «Галатасараем». Встреча состоялась на стадионе «Акер» (Мольде, Норвегия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Галатасарай» обыграл «Мольде» со счётом 3:2.

В самом начале встречи, на восьмой минуте, Мартин Эллингсен с передачи Эмиля Брейвика открыл счёт в матче, выведя «Мольде» вперёд. Преимущество хозяев длилось недолго — на 25-й минуте Сержиу Оливейра сравнял счёт. Вскоре, на 29-й минуте новичок «Галатасарая» Мауро Икарди вывел свою команду вперёд. Во втором тайме, на 56-й минуте Эйрик Хёуган с передачи Эрлинга Кнутсона вновь сделал счёт равным. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте Фредрик Мидтше с передачи Икарди вновь вывел турецкий клуб вперёд, установив окончательный счёт матча — 3:2, волевая победа «Галатасарая».

Команды смогут выявить окончательного победителя в своей паре в ответном матче, который пройдёт 29 августа. «Мольде» ранее прошёл клуб-сенсацию данного розыгрыша турнира «КИ Клаксвик», а «Галатасарай» оказался сильнее «Олимпии» Напомним, победитель данного противостояния квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов.