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«Мольде», выбивший «КИ Клаксвик», проиграл «Галатасараю» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ

«Мольде», выбивший «КИ Клаксвик», проиграл «Галатасараю» в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
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Сегодня, 23 августа, прошёл первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Мольде» и турецким «Галатасараем». Встреча состоялась на стадионе «Акер» (Мольде, Норвегия). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Галатасарай» обыграл «Мольде» со счётом 3:2.

В самом начале встречи, на восьмой минуте, Мартин Эллингсен с передачи Эмиля Брейвика открыл счёт в матче, выведя «Мольде» вперёд. Преимущество хозяев длилось недолго — на 25-й минуте Сержиу Оливейра сравнял счёт. Вскоре, на 29-й минуте новичок «Галатасарая» Мауро Икарди вывел свою команду вперёд. Во втором тайме, на 56-й минуте Эйрик Хёуган с передачи Эрлинга Кнутсона вновь сделал счёт равным. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте Фредрик Мидтше с передачи Икарди вновь вывел турецкий клуб вперёд, установив окончательный счёт матча — 3:2, волевая победа «Галатасарая».

Команды смогут выявить окончательного победителя в своей паре в ответном матче, который пройдёт 29 августа. «Мольде» ранее прошёл клуб-сенсацию данного розыгрыша турнира «КИ Клаксвик», а «Галатасарай» оказался сильнее «Олимпии» Напомним, победитель данного противостояния квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
23 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
2 : 3
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Эллингсен – 8'     1:1 Оливейра – 25'     1:2 Икарди – 29'     2:2 Хёуген – 56'     2:3 Мидтше – 90+3'    
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