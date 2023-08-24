Лига чемпионов: результаты игрового дня

В среду, 23 августа, состоялись три первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов (23 августа):

Путь представителей лиг:

«Брага» (Португалия) — «Панатинаикос» (Греция) — 2:1.

Путь чемпионов:

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:0;

«Мольде» (Норвегия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:3.

Ответные встречи состоятся через неделю — во вторник и среду, 29 и 30 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов – 2023/2024, а проигравшие команды отправятся в одну из групп Лиги Европы.

Из всех 12 команд, участвующих в раунде плей-офф, в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов играли только «Рейнджерс», «Копенгаген» и «Маккаби» из Хайфы.