Лига чемпионов: результаты игрового дня

В среду, 23 августа, состоялись три первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Результаты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов (23 августа):
Путь представителей лиг:
«Брага» (Португалия) — «Панатинаикос» (Греция) — 2:1.
Путь чемпионов:
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:0;
«Мольде» (Норвегия) — «Галатасарай» (Турция) — 2:3.
Ответные встречи состоятся через неделю — во вторник и среду, 29 и 30 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов – 2023/2024, а проигравшие команды отправятся в одну из групп Лиги Европы.
Из всех 12 команд, участвующих в раунде плей-офф, в прошлом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов играли только «Рейнджерс», «Копенгаген» и «Маккаби» из Хайфы.
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