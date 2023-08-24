Лига Европы, 24 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 24 августа, состоятся первые встречи двухматчевых противостояний квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2023/2024.
Матчи 24 августа (время начала — московское):
20:00. «Хеккен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия);
20:00. «Славия» (Прага, Чехия) — «Заря» (Украина);
21:00. «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Спарта» (Прага, Чехия);
21:00. «Лудогорец» (Болгария) — «Аякс» (Нидерланды);
21:00. «Олимпия» (Любляна, Словения) — «Карабах» (Азербайджан);
21:30. «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) — «Серветт» (Швейцария);
21:30. «Слован» (Братислава, Словакия) — «Арис» (Кипр);
21:45. «КИ Класвик» (Фарерские острова) — «Шериф» (Молдавия);
22:00. «ЛАСК» (Австрия) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина);
22:00. «Олимпиакос» (Греция) — «Чукарички» (Сербия).
Ответные матчи состоятся через неделю — в четверг, 31 августа. Победители двухматчевых противостояний получат право выступить на групповом этапе Лиги Европы — 2023/2024. Проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги конференций.
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