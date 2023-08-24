Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 3-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 24 августа, стартует 3-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Представляем вашему вниманию полное расписание 3-го тура.
Расписание матчей 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии
24 августа, четверг
«Аль-Таи» — «Аль-Вахда» — 18:00 мск
«Аль-Раед» — «Аль-Хиляль» — 21:00 мск
«Аль-Иттифак» — «Аль-Халидж» — 21:00 мск
«Аль-Ахли» — «Аль-Охдуд» — 21:00 мск
«Эр-Рияд» — «Аль-Иттихад» —21:00 мск
25 августа, пятница
«Аль-Фейха» — «Аль-Хазм» — 18:00 мск
«Аль-Фатех» — «Аль-Наср» — 21:00 мск
«Аль-Таавун» — «Абха» —21:00 мск
«Аль-Шабаб» — «Дамак» — 21:00 мск
По итогам двух туров во главе турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии идут три клуба: максимальный результат показали «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттифак» (по шесть очков). Ни одного очка пока не набрали «Аль-Наср», «Аль-Халидж», «Аль-Хазм» и «Аль-Раед».
Список лучших бомбардиров возглавляют Роберто Фирмино («Аль-Ахли») и Малком («Аль-Хиляль»), забившие по три мяча.
Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.
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