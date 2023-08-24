Месси — о карьере в «ПСЖ»: мы с семьёй провели два сложных года, не всё было хорошо

Нападающий Лионель Месси объяснил решение перейти из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Это было семейное решение попытаться принести пользу семье. Мы провели два сложных года, у нас не всё было хорошо, это многого стоило нам.

Я хотел немного вернуться к тому, кем мы были, когда были в Барселоне, наслаждаться повседневной жизнью, детьми, чтобы семья была в порядке, чтобы я наслаждался спортивной жизнью, чего у меня не было раньше. По многим причинам мы решили, что это будет именно то место. Сегодня, спустя некоторое время, могу сказать, что мы не ошиблись», — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси: