«Шинник» пополнился защитником «Балтики»

Ярославский «Шинник» подписал контракт с 26-летним защитником Эдуардом Валиахметовым, сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения составляет один год.

Валиахметов с июня 2022 года выступал за «Балтику», но ни разу не сыграл за клуб после его выхода в Российскую Премьер-Лигу. В Первой лиге футболист провёл за калининградцев 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Ранее Валиахметов отыграл два сезона в «Челябинске», где провёл 54 матча во Второй лиге и Кубке России и забил шесть голов. До этого он принял участие в 50 встречах Второй лиги за «Урал-2», в которых четырежды поразил ворота соперников. Ещё ранее Валиахметов выступал за молодёжную команду екатеринбуржцев (80 матчей, семь мячей).

«Шинник» занимает девятое место в Первой лиге после шести туров. На счету команды девять очков. В 7-м туре ярославцы в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо» 27 августа. Начало — в 19:00 мск.