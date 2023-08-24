«Нефтехимик» расстался с полузащитником

«Нефтехимик» по взаимному соглашению сторон покидает полузащитник Максим Колмаков, сообщает официальный сайт клуба. За время пребывания в нижнекамской команде 20-летний футболист ни разу не сыграл за основной состав.

В прошлом сезоне Колмаков выступал за «Чайку» во Второй лиге, где в 29 матчах забил 10 мячей. Также он играл за «Динамо» из Бреста в чемпионате Беларуси, где провёл пять встреч, и «Сочи». В основном составе команды с черноморского побережья Колмаков провёл три матча в Кубке PARI Премьер и один – в квалификации Лиги конференций. В молодёжке «Сочи» на счету футболиста 54 встречи и 13 голов в первенстве России.

«Нефтехимик» в текущем сезоне после шести туров занимает 16-е место в Первой лиге, на счету команды четыре очка.