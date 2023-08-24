«Аль-Иттихад» опубликовал видеоролик с Бензема на фоне слухов о его конфликте с тренером

«Аль-Иттихад» опубликовал видеоролик с нападающим Каримом Бензема на фоне слухов о его конфликте с тренером команды Нуну Эшпириту Санту.
Клуб поделился коротким видео с форвардом, на котором он улыбается и находится в хорошем настроении. Сам ролик подписан следующим образом: «Карим Бензема, всегда счастлив».
Ранее сообщалось, что у Бензема и тренера команды Нуну Эшпириту Санту серьёзно испорчены отношения.
Отмечалось, что португальский специалист хочет ставить Бензема в стартовый состав, поскольку ему не нравится стиль игры форварда, и он изначально был против этого трансфера.
Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Бензема принял участие в двух матчах, в которых отметился результативной передачей.
«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема
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