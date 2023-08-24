Пауль Брайтнер — о Неймаре: спасибо, саудовцы! Забрали эту бациллу
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Бывший полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы и чемпион мира Пауль Брайтнер поблагодарил саудовцев за приобретение нападающего «Аль-Хиляля» Неймара.
«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера Неймара. Бацилла на левом фланге. Он был одним из самых ленивых футболистов из тех, кто купался в лучах славы в последние 10 лет. Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные деньги, пусть продолжают делать это», — приводит слова Брайтнера Bayerischer Rundfunk.
Напомним, этим летом Неймар перебрался из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Сообщалось, что зарплата бразильского форварда в саудовском клубе составит € 160 млн за два года. Прежде Неймар выступал за «Барселону» и «Сантос».
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