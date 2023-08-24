Компания Infinite Athlete станет титульным спонсором «Челси». Премьер-лига одобрит сделку

Лондонский «Челси» близок к заключению контракта с компанией Infinite Athlete, которая станет новым титульным спонсором клуба. Об этом сообщает издание The Telegraph.
По данным источника, английская Премьер-лига, вероятнее всего, одобрит сделку, несмотря на появившиеся ранее сообщения, свидетельствующие об обратном. «Челси» будет получать около € 47 млн в год по договору с Infinite Athlete. Предыдущим титульным спонсором лондонцев была компания Three, но контракт с ней истёк в конце сезона-2022/2023.
Отметим, что этим летом «синие» провели масштабную трансферную кампанию, приобретя, в частности, хавбеков «Брайтона» и «Саутгемптона» Мойсеса Кайседо и Ромео Лавиа соответственно. Прошлый сезон «синие» завершили на 12-м месте, набрав 44 очка. Летом команду возглавил экс-тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
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