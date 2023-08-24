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Маричал: с приходом Лички атмосфера в «Динамо» стала позитивной

Маричал: с приходом Лички атмосфера в «Динамо» стала позитивной
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Защитник «Динамо» Николас Маричал рассказал об изменениях в московском клубе после прихода Марцела Лички на пост главного тренера.

«У Лички есть чёткая идея, что мы должны делать. Каждый знает, как он должен действовать на поле. Атмосфера изменилась в нужную сторону, нам этого не хватало. Сейчас в команде очень позитивная атмосфера», — заявил Маричал в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чешский специалист возглавил бело‑голубых в конце июня. Ранее он работал в «Оренбурге». Московское «Динамо» в данный момент занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после пяти туров, набрав 10 очков.

Николас Маричал выступает за бело-голубых с 2022 года. Ранее 22-летний защитник играл за уругвайский клуб «Насьональ».

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