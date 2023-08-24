В «Оренбурге» объяснили выбор Деограсии новым главным тренером команды

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему в клубе приняли решение назначить на пост главного тренера специалиста из системы оренбуржцев Давида Деограсию.

«Почему пришли к Давиду? Для нас он понятный вариант, то есть он видел эту команду в прошлом сезоне, как она играет, понимает её возможности и проблемы, которые существуют на текущий момент. Давид знаком с командой достаточно хорошо. За те пять-шесть месяцев, что он работал в академии, мы тоже его достаточно хорошо изучили, и нас очень радовала его работа. Уход его на пост главного тренера немного огорчает, нужно искать замену Давиду в академию. Те качества, которыми он обладает, я думаю, помогут нам решить наши проблемы», — сказал Андреев в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

Деограсия сменил на посту главного тренера «Оренбурга» уволенного Иржи Ярошика.