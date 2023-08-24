Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал своё назначение на этот пост
Поделиться
Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о получении данной должности в южноуральском клубе, отметив, что получил такую возможность после высокой оценки своей работы в академии оренбуржцев.
«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академии, но после проделанной мной работы клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял, мы постараемся улучшить всё, что можно», — сказал Деограсия в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».
Напомним, на этой неделе «Оренбург» объявил о расставании с предыдущим главным тренером команды Иржи Ярошиком. Деограсия был назначен на пост наставника в тот же день. Испанец работал в академии клуба около полугода.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2023
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
09:41
-
09:35
-
09:34
-
09:24
-
09:20
-
09:19
-
09:12
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:11
-
08:00
-
07:45
-
07:08
-
06:43
-
06:09
-
05:51
-
05:25
-
05:01
-
04:24
-
03:45
-
03:39
-
03:26
-
03:02
-
02:38
-
02:18
Партнерский контент