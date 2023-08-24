Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал своё назначение на этот пост

Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал своё назначение на этот пост
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о получении данной должности в южноуральском клубе, отметив, что получил такую возможность после высокой оценки своей работы в академии оренбуржцев.

«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академии, но после проделанной мной работы клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял, мы постараемся улучшить всё, что можно», — сказал Деограсия в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

Напомним, на этой неделе «Оренбург» объявил о расставании с предыдущим главным тренером команды Иржи Ярошиком. Деограсия был назначен на пост наставника в тот же день. Испанец работал в академии клуба около полугода.

Материалы по теме
В «Оренбурге» объяснили выбор Деограсии новым главным тренером команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android