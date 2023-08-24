Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал своё назначение на этот пост

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о получении данной должности в южноуральском клубе, отметив, что получил такую возможность после высокой оценки своей работы в академии оренбуржцев.

«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академии, но после проделанной мной работы клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял, мы постараемся улучшить всё, что можно», — сказал Деограсия в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

Напомним, на этой неделе «Оренбург» объявил о расставании с предыдущим главным тренером команды Иржи Ярошиком. Деограсия был назначен на пост наставника в тот же день. Испанец работал в академии клуба около полугода.